Союзное государство

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом он заявил 18 июля на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - сказал президент России.

Александр Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером.

"Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались - и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили - то, что намечали", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется", - подчеркнул он.

"Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована", - добавил Александр Лукашенко.

"Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора - до 8 декабря. Времени предостаточно", - резюмировал Лукашенко.