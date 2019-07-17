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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ГКНТ И ФОНД «СКОЛКОВО» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
09:50 18.07.2019

Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и фонд «Сколково» подписали актуализированное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере с целью объединения и развития научно-технических потенциалов государств-участников Союзного государства. Документ подписан 17 июля на заседании Экспертной сессии, посвященной 20-летию договора о создании Союзного государства.

По словам А. Шумилина, соглашение предусматривает возможности для белорусской стороны пользоваться сервисами экспертизы, информационной поддержки, продвижения на рынки, поиска партнеров для размещения заказов, поиска потребителей в проектах коммерциализации среди индустриальных парков «Сколково», а также взаимное изучение опыта работы и организационно-правовых форм деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в рамках заседания состоялась встреча председателя ГКНТ Беларуси Александра Шумилина с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Денисовым.

По результатам встречи принято решение провести четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России в III-IV квартале 2019 года в Калужской области с целью обсуждения возможностей реализации совместных проектов, развития сотрудничества городов-побратимов как площадки для дальнейшего экономического развития.

Следует отметить, что Беларусь с Калужская область уже реализовали ряд проектов по строительству жилых комплексов и социальных объектов. Для развития торгово-экономических отношений открыто предприятие ООО «БЕЛТРЕЙД», на которое возложена функция торговли белорусскими продуктами по формату «торгового дома». Идет активное взаимодействие по укреплению культурных связей, развитию сотрудничества между учреждениями образования, научными организациями.
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