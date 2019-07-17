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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СГ ОБСУДЯТ ЭКСПЕРТЫ НА VI ФОРУМЕ РЕГИОНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
14:23 17.07.2019
Сегодня начинаются основные мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации Беларуси, на экспертной сессии будет обсуждаться стратегическое развитие Союзного государства. Во время работы секций рассмотрят вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы.
Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Его темой будут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.
В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения решений V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.
На форуме, который продлится по 18 июля, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.
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