Союзное государство

В VI Форуме регионов Беларуси и России от белорусской стороны примет участие около 250 человек. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович на заседании оргкомитета по подготовке и проведению VI Форума регионов Беларуси и России, которое прошло 9 июля под его руководством

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, на заседании обсуждены вопросы организации основных и сопутствующих мероприятий Форума, подготовки соглашений и коммерческих контрактов, планируемых к подписанию.

Михаил Мясникович отметил, что накануне форума и во время его проведения будут обсуждаться вопросы углубления интеграции.

«Хотелось бы, чтобы белорусская делегация была активной, выступления — конструктивными и интересными. Надо поднимать вопросы, которые стоят на повестке дня и в силу тех или иных обстоятельств не решены, и предлагать варианты решения», - сказал он.

Председатель Совета Республики призвал участников выступать с конкретными предложениями. В качестве примера он привел вопрос отмены роуминга на территории Союзного государства.

Особое внимание Михаил Мясникович уделил подготовке Молодежного форума. Молодежная политика — важнейший приоритет Союзного государства.

«Молодежь достаточно амбициозна, поднимает актуальные вопросы, и мы должны соответствовать требованиям молодежной среды. Хотелось бы, чтобы те союзные отношения, которые сложились с Российской Федерацией, были эволюционно унаследованы молодыми поколениями. Мы должны содействовать тому, чтобы все хорошее множилось и было достоянием молодежи», - подытожил он.

VI Форум регионов Беларуси и России пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. Традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, в котором планируется участие глав государств. В нынешнем году темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Секции форума пройдут по нескольким тематическим направлениям: реализация совместных молодежных проектов; взаимодействие регионов Беларуси и России в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства; культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов Беларуси и России; образовательное пространство: проекты и направления развития; туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов Беларуси и России; развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства.

Кроме того, состоится экспертная сессия «Приоритеты развития Союзного государства». Важной частью программы форума станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где в том числе будет рассмотрен вопрос о взаимодействии наших стран в транспортно-логистической сфере.

В рамках форума состоится встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники расширенного заседания национальных деловых советов.

В рамках форума пройдут мероприятия Российско-белорусского молодежного форума. Кроме того, в программе — заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

Как сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики, председатель оргкомитета с белорусской стороны Марианна Щёткина, основные мероприятия Форума находятся в высокой степени готовности. Кульминацией Форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании. На секциях форума будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. Состоится экспертная сессия, на которой будет обсуждаться стратегическое развитие Союзного государства. Важным мероприятием станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Здесь подведут итоги выполнения V Форума регионов, который прошел в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудят развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.