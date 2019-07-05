Союзное государство

Александр Лукашенко 9 июля встретился с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стороны обсудили договор о создании Союзного государства.

"Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)", - отметил Лукашенко.

"Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", - подчеркнул он.

На встрече также отмечалась важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических.

"Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение", - отметил Лукашенко.