Союзное государство

Совместное заседание президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук: «О роли науки в социально-экономическом развитии и формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства» прошло 18 июня в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на заседании рассмотрены и одобрены важнейшие результаты работы РАН и НАН Беларуси по итогам 2018 года, перспективные проекты программ Союзного государства, а также планы совместной деятельности РАН и НАН Беларуси на 2019-2020 годы.

На заседании особое внимание было уделено научному сопровождению разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития России и Беларуси на долгосрочный период, а также участию научных организаций РАН и НАН Беларуси в программах Союзного государства.

Как было отмечено, РАН и НАН Беларуси осуществляют активную проработку совместных проектов в приоритетных направлениях научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства: наращивание потенциала в области космических исследований и информационно-космических технологий; создание высокопроизводительных систем и технологий обработки информации для различных отраслей экономики; наноматериалы и нанотехнологии; генная инженерия и биотехнологии.

В 2018 году ученые НАН Беларуси и РАН выполняли 3 программы Союзного государства. Это - «Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства» («Скиф-Недра») (2015-2018 годы), «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация») (2017–2021 годы), «Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей» («Технология-СГ») (2016–2020 годы).

В настоящее время РАН и НАН Беларуси ведется работа по подготовке 2 перспективных программ Союзного государства. Это - «Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве» («Компонент-Ф») и «Оценка и пути предотвращения рисков возникновения кризисных ситуаций в лесах при интенсификации лесного хозяйства» («Лес-интенсификация»).

На совместном заседании Президиумов НАН Беларуси и РАН были заслушаны доклады лауреатов премии РАН и НАН Беларуси 2018 года за выдающиеся научные результаты, полученные в ходе совместных исследований.

Научная элита двух стран обсудила проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси, деятельность научных советов Международной ассоциации академий наук, план работы подкомиссии по фундаментальным и поисковым исследованиям Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также ряд других важных проблем.