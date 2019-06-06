ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПАРЛАМЕНТАРИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
13:16 07.06.2019

Парламентарии Беларуси и России считают необходимым повысить эффективность работы по формированию объединенной транспортной системы. Это было отмечено на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, которое состоялось 4 июня в Москве.

Депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за исполнением Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, положениями которого, в частности, предусмотрена работа по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства.

Как сообщает пресс-центр Парламентского собрания, в ходе заседания обсуждались меры по выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования в сфере транспорта, в том числе осуществляющих международные автомобильные перевозки, а также работа Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

Парламентарии обратили внимание на длительное согласование проекта соглашения между правительством России и правительством Беларуси о международном транспортном сообщении и констатировали необходимость активизации работы и повышения эффективности деятельности Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

Участники заседания обсудили вопрос о деятельности по созданию и развитию селекционно-генетических центров по животноводству. Депутатам была представлена информация о ходе согласования проекта концепции научно-технологической программы Союзного государства «Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства».

Парламентарии отметили актуальность научно-технологической программы и рекомендовали министерствам сельского хозяйства Беларуси и России совместно с разработчиками проекта концепции принять срочные меры по внесению необходимых для согласования предложений и дополнений в проектную документацию программы, а также обеспечить устранение выявленных финансовыми и экономическими органами недостатков. Итоги проведенной работы будут рассмотрены на очередном заседании Комиссии Парламентского собрания по экономической политике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
валюта курс
EUR 2.3648
USD 2.0985
RUB 3.2249
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3568 -0.0016
USD 2.0925 -0.0066
RUB 3.2170 -0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3550 2.3600
USD 2.0920 2.0960
RUB 3.2170 3.2260
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1290
EUR/RUB 72.9500 73.5500
USD/RUB 64.9000 65.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте