Союзное государство

Парламентарии Беларуси и России считают необходимым повысить эффективность работы по формированию объединенной транспортной системы. Это было отмечено на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, которое состоялось 4 июня в Москве.

Депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за исполнением Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, положениями которого, в частности, предусмотрена работа по формированию объединенной транспортной системы Союзного государства.

Как сообщает пресс-центр Парламентского собрания, в ходе заседания обсуждались меры по выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования в сфере транспорта, в том числе осуществляющих международные автомобильные перевозки, а также работа Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

Парламентарии обратили внимание на длительное согласование проекта соглашения между правительством России и правительством Беларуси о международном транспортном сообщении и констатировали необходимость активизации работы и повышения эффективности деятельности Координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства.

Участники заседания обсудили вопрос о деятельности по созданию и развитию селекционно-генетических центров по животноводству. Депутатам была представлена информация о ходе согласования проекта концепции научно-технологической программы Союзного государства «Формирование конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства Союзного государства».

Парламентарии отметили актуальность научно-технологической программы и рекомендовали министерствам сельского хозяйства Беларуси и России совместно с разработчиками проекта концепции принять срочные меры по внесению необходимых для согласования предложений и дополнений в проектную документацию программы, а также обеспечить устранение выявленных финансовыми и экономическими органами недостатков. Итоги проведенной работы будут рассмотрены на очередном заседании Комиссии Парламентского собрания по экономической политике.