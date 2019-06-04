Союзное государство

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили4 июня в Минске подготовку программы действий по интеграции в Союзном государстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сводный документ планируется подготовить к 21 июня - договоренность достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В том числе такую задачу в Нур-Султане в рамках саммита Евразийского экономического союза перед главами правительств поставили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

После того, как стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, главы государств условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.

"К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий, - отметил Сергей Румас. - На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. Прим.) мы на 90% согласовали позиции".

Также на повестке дня встречи была тема предстоящего союзного Совмина, другие вопросы.