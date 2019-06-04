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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РУМАС И РАПОТА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ
10:37 05.06.2019
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили4 июня в Минске подготовку программы действий по интеграции в Союзном государстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сводный документ планируется подготовить к 21 июня - договоренность достигнута по итогам прошедших в мае переговоров Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В том числе такую задачу в Нур-Султане в рамках саммита Евразийского экономического союза перед главами правительств поставили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
После того, как стороны найдут точки соприкосновения по всем вопросам, главы государств условились провести встречу на высшем уровне для обстоятельного и подробного обсуждения всех российско-белорусских вопросов и дальнейшего системного взаимодействия.
"К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий, - отметил Сергей Румас. - На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. Прим.) мы на 90% согласовали позиции".
Также на повестке дня встречи была тема предстоящего союзного Совмина, другие вопросы.
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