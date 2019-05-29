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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОЙДЕТ 30-31 МАЯ В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ
10:26 30.05.2019
XVI Белорусско-российская конференция по охране труда, организуемая совместно Министерствами труда и социальной защиты Беларуси и России, пройдет 30-31 мая на базе республиканского санатория «Белая Вежа» (пос. Приозерный, Каменецкий р-н, Брестская область).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в работе конференции примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Беларуси, Министерства труда и социальной защиты России, а также представители органов власти, профсоюзов, предпринимателей, руководители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда Беларуси и России.
В рамках работы конференции состоятся ознакомительные посещения ряда предприятий Брестской области, где участники смогут ознакомиться с комплексом мер по обеспечению безопасных условий труда работников.
Ежегодно специалисты и руководители предприятий двух стран имеют возможность обменяться опытом и мнениями в направлениях совершенствования законодательства в области охраны труда в Беларуси и России, направленных на сближение и унификацию требований охраны труда, развитие обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В рамках Союзного государства формируется единый рынок труда. Работники могут свободно перемещаться между странами и трудиться как в России, так и в Беларуси. В рамках единого рынка труда важно, чтобы нормы охраны труда в отношении этих работников существенно не различались. Обмен опытом и выработка совместных российско-белорусских решений по обсуждаемым проблемам помогает усовершенствовать систему управления охраной труда в организациях обеих стран
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