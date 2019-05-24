Союзное государство

Беларусь и Россия договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшихся 24 мая в подмосковных Горках переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились и дали поручение руководителям нашей совместной группы Орешкину и Крутому (министру экономического развития РФ и министру экономики Беларуси), что они возглавят работу со всеми госорганами по сближению позиций там, где мы не договариваемся, чтобы к 21 июня сводный документ, желательно с меньшим количеством разногласий, был внесен на рассмотрение главам правительств", - отметил руководитель белорусского правительства, которого цитирует сайт Аппарат Совмина.

По его словам, на переговорах с Дмитрием Медведевым обсуждалась широкая экономическая повестка двусторонних отношений. Основной задачей было обсудить предложения по дальнейшему углублению интеграции. Российская сторона ранее направила белорусской свои предложения. Предложения Беларуси также направлены в адрес российской стороны.

"Сегодня основной целью наших переговоров было пройтись по тем положениям, которые расходятся в проектах двух стран. По большинству позиций схожие мнения, как двигаться по пути интеграции, большинство из этих вопросов мы развиваем уже в Евразийском экономическом союзе, но, учитывая взаимную волю и позицию двух стран, мы могли бы двигаться по ним в Союзном государстве быстрее", - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что примерно по 30% положений позиции сторон расходятся. На переговорах обсуждались сложные вопросы, где пока позиции сторон разные.

"Я пригласил своего российского коллегу Дмитрия Анатольевича на Европейские игры. Он принял это предложение", - сказал Сергей Румас.

По его словам, во время визита Дмитрия Медведева в Минск будет обсуждаться программа действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.