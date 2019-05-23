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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА «СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ» ЗАРАБОТАЕТ В СЕНТЯБРЕ
12:05 24.05.2019

Союзная программа «Стволовые клетки» начнет работать в сентябре. Об этом сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

«Мы находимся на финише – программа начнет работать с сентября. Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии со стороны Беларуси и Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова со стороны России – это те организации, которые будут координировать работу программы «Стволовые клетки» в рамках Союзного государства», – рассказал директор центра, которого цитирует портал Союзного государства.

В рамках Союзной программы ученые двух стран разработали методы и подходы регенеративной медицины с использованием стволовых клеток.

«Мы потратили 4 года от идеи и до реального получения средств. Да, по современным меркам многовато. Но при этом, ожидается, что следующий этап будет более быстрым», – подытожил О. Руммо.

В современной медицине стволовые клетки человека используются для трансплантации в лечебных целях. Например, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток проводится медиками для восстановления кроветворения при лечении лейкозов и лимфом. Кроме того, стволовые клетки помогают усилить эффект пересадки костного мозга при лечении онкологических заболеваний у детей. Всего с помощью стволовых клеток можно лечить более 200 форм заболеваний.
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