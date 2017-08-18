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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА "АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
11:08 21.08.2017
Беларусь и Россия готовят новую союзную программу по аддитивным технологиям, которая будет предполагать развитие 3D-печати. Об этом сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик на пресс-конференции 18 августа.
"Сейчас готовится программа "Аддитивные технологии" Союзного государства, там наверняка будут проекты и в области нанотехнологий", - пояснил Сергей Чижик.
Продолжая тему научного сотрудничества с Россией, Сергей Чижик рассказал, что белорусские ученые примут участие в октябрьском форуме "Открытые инновации" в Сколково.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Алексей Труханов, который является исполнительным директором Республиканской Ассоциации наноиндустрии, рассказал о целях и задачах данной организации, а также о новых проектах в области нанотехнологий, над которыми сегодня работают ученые и специалисты НАН Беларуси.
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