Союзное государство

Распоряжением премьер-министра Беларуси №254р от 17.07.2017 г. создана рабочая группа для урегулирования с Россией вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем рабочей группы назначен заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рабочей группе поручено провести работу с российской стороной по обсуждению проблемных вопросов взаимного признания виз и согласованию текста проекта соглашения о взаимном признании виз, а также по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников договора о создании Союзного государства.

Кроме того, необходимо согласовать внесение изменений в соглашение между правительством Беларуси и правительством России о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, а также механизм взаимного обмена сведениями в отношении лиц, получивших национальные визы, а также вопросы формирования банков данных о таких лицах для организации пропуска их через границу.

О результатах проведенной работы необходимо информировать правительство Беларуси до 1 ноября 2017 г.

При этом организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству иностранных дел.