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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
10:58 04.07.2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, которое прошло 30 июня в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, повестка заседания ВГС включала 9 вопросов. Стороны обсудили сохранение потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, сотрудничество в агропромышленной сфере, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2016 год, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014-2016 годы).

Кроме того, на мероприятии подняты вопросы о выполнении программы согласованных действий в области внешней политики, итогах реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы, а также другие темы.

По итогам заседания стороны подписали постановления о сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, об итогах торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год, о ходе выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.

Также были приняты постановления о ходе выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики на 2016-2017 годы, о председателе пограничного комитета Союзного государства, об основных вопросах к заседаниям ВГС на 2017 год.

Кроме того, подписаны резолюции об итогах реализации Концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы, о ходе выполнения решений Высшего Государственного Совета.
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