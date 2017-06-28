Союзное государство

В рамках Дней белорусской науки достигнута договоренность о разработке новой программы Союзного государства в области космоса «Интеграция-СГ» (государственные заказчики – Национальная академия наук Беларуси и Государственная корпорация «Роскосмос»). Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в ходе Дней белорусской науки в Москве (Россия).

По его словам, в ближайшее время начнется совместная работа белорусских и российских ученых еще над одной новой программой СГ – «Регенеративная медицина» (государственные заказчики – министерства здравоохранения Беларуси и России), в результате которой предполагается создать не менее трех новых биомедицинских клеточных продуктов.

А. Шумилин отметил, что взаимодействие Беларуси и России в научно-технической и инновационной сферах на протяжении длительного времени вносит значительный вклад в позитивную динамику развития социальных, культурных и экономических связей двух государств. При этом реализация научно-технических программ Союзного государства – одна из наиболее эффективных форм двустороннего сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время сформирован перечень из 34 проектов концепций перспективных научно-технических программ. Этот перечень остается открытым и в ближайшее время ГКНТ планирует дополнить его новыми, стратегически важными для развития двух стран проектами.

Более 100 человек участвуют в Днях белорусской науки, которые проходят в рамках Форума регионов России и Беларуси в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, Первом московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова и Российской академии наук.

В Днях белорусской науки, которые проходят в рамках Форума регионов России и Беларуси в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, Первом московском государственном медицинском университете им. И.М.Сеченова и Российской академии наук, участвуют более 100 человек.