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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН 30 ИЮНЯ ПРОВЕДУТ В МОСКВЕ ЗАСЕДАНИЕ ВГС СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
17:02 27.06.2017
30 июня Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут в Москве заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента России, повесткой дня предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.
В. Путин и А. Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.
Перед заседанием ВГС они примут участие в работе четвёртого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящён развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.
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