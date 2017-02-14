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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВ ЮСТИЦИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ЗАПЛАНИРОВАНА НА ОСЕНЬ ЭТОГО ГОДА
13:28 14.02.2017
Заседание Объединенной коллегии Министерств юстиции государств-участников Союзного государства пройдет осенью 2017 года. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента портала soyuz.by, сообщил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
«Конструктивное и достаточно плодотворное сотрудничество у нас развивается, в первую очередь, с российскими коллегами. Это происходит как в двустороннем формате на площадке Союзного государства, так и в рамках международных организаций – ШОС, ЕАЭС и других», - рассказал глава министерства.
По его словам, ежегодно проводится целый ряд совместных мероприятий и 2016 год не стал исключением.
«На 2016-2017 годы нами запланирована совместная работа по изучению вопросов, связанных с методикой работы с актами гражданского состояния. В этом году планируем рассмотреть результаты проделанной работы», - отметил Олег Слижевский.
Высокого уровня белорусско-российское взаимодействие достигло в сфере принудительного исполнения.
«Граждане Беларуси и России мобильно перемещаются по территории Союзного государства. Уже выработаны общие подходы по этому вопросу, есть конструктивное взаимодействие. Серьезных проблем по взысканию мы не имеем. Заключенное соглашение только содействует оперативности и полноте взыскания средств с должников независимо от того, находятся они на территории Беларуси или России», - подчеркнул министр юстиции Беларуси.
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