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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ГРАНИЦЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
10:29 01.02.2017

Беларусь считает возможным на основе международного договора урегулировать проблему, связанную с обеспечением контроля на внутренней границе Союзного государства. Об этом заявил ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Мы сейчас готовим международный договор, который поможет нам нивелировать нюансы, связанные с обеспечением Российской Федерацией контроля на внутренней границе. Это будет документ, который будет уполномочивать одну и другую сторону, если они захотят, вводить внутренний контроль, но только в определенных ситуациях», - отметил представитель МВД Беларуси.

Например, уточнил Алексей Бегун, это можно будет делать «когда есть угроза национальной безопасности, когда планируются крупные спортивные или культурные мероприятия, предполагающие массовый въезд иностранцев». В Минске считают, что отказ в пропуске на территорию России граждан третьих государств, имеющих российскую въездную визу, «подрывает имидж Союзного государства, нивелирует транзитную привлекательность».

«Мы могли также гражданам третьих государств, имеющих визу, закрыть въезд в Беларусь с территории России. Зачем это делать? Это уже не союз, а какие-то передергивания. Мы находимся выше определенных нюансов», - сказал Алексей Бегун.

«Если иностранный гражданин имеет соответствующую миграционную карту единого образца, которую Беларусь и Россия вводили еще в 2003 году для формирования общего миграционного пространства, имеет визу России, прошел контроль по всем системам, то какая разница через какой пункт пропуска он приехал на государственную границу?», - заметил глава департамента МВД.

Обращаясь к своим российским коллегам, Алексей Бегун предложил: «Скажите, что условием снятия контроля является те или другие аргументы, и мы тогда будем к этому идти».

«Этот вопрос будет обсуждаться в рамках межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики, которое планируется провести в первой половине этого года», - сообщил руководитель департамента МВД Беларуси.
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