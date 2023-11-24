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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСТУПИЛО 107 ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12:49 24.11.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики, правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей, в том числе связанных с:
формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;
выполнением работ (оказанием услуг);
осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества;
компетенцией государственных органов, иных государственных организаций, осуществляющих защиту прав потребителей;
реализацией поручения, предусмотренного статьей 229 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
По данным МАРТ, с 31 октября по 10 ноября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 107 замечаний и предложений от 35 участников.
Наиболее актуальными, вызвавшими отклик в процессе обсуждения, являются вопросы, связанные с:
формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;
выполнением работ (оказанием услуг);
осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества.
Все эти вопросы будут дополнительно рассмотрены с участием заинтересованных.
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