ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСТУПИЛО 107 ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ


12:49 24.11.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики, правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей, в том числе связанных с:

формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;

выполнением работ (оказанием услуг);

осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества;

компетенцией государственных органов, иных государственных организаций, осуществляющих защиту прав потребителей;

реализацией поручения, предусмотренного статьей 229 Закона Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

По данным МАРТ, с 31 октября по 10 ноября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 107 замечаний и предложений от 35 участников.

Наиболее актуальными, вызвавшими отклик в процессе обсуждения, являются вопросы, связанные с:

формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;

выполнением работ (оказанием услуг);

осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества.

Все эти вопросы будут дополнительно рассмотрены с участием заинтересованных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2023
валюта курс
EUR 3.3645
USD 3.0805
RUB 3.4971
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3768 +0.0194
USD 3.0988 +0.0183
RUB 3.4919 -0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3870
USD 3.1010 3.1080
RUB 3.4850 3.4900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0900
EUR/RUB 97.0000 97.4000
USD/RUB 89.0000 89.3017
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте