Сегодня, 24 ноября 2023 года, вступило в силу постановление Совета министров № 798 от 20 ноября 2023 года, которым утверждено Положение о порядке оформления выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданам Беларуси.

Как пояснил ЭКОПРЕСС юрист (аттестованный) ООО «Ревера Лигал» Михаил Денисюк, положение определяет порядок рассмотрения заявлений лиц, проживающих в Беларуси, об оформлении выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту жительства граждан. Но в целом оно не содержит существенных изменений в сравнении с действовавшим порядком, регламентированным ведомственными нормативными актами.

В частности, и ранее проводилась проверка на предмет исполнения требований закона об исполнении налоговых обязательств, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, исполнения алиментных обязательств, наличия согласия военного комиссариата и др.

Форма анкеты – также аналогична прежней, с запросом вышеуказанных обстоятельств, сведений о близких родственниках и т.п.

Заметным новшеством является регламентация измененного законом порядка оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси: вместо выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами страны («серии PP») сейчас на странице 29 паспорта проставляется специальная отметка.

Что касается предусмотренного законодательством порядка рассмотрения заявлений граждан, проживающих за границей (предусмотрено Положением о порядке оформления постоянного проживания за пределами Республики Беларусь граждан Беларуси, выехавших из республики для временного пребывания, утвержденным постановлением Совмина № 467 от 30 марта 2010 года), то он остался без изменений. Соответствующие заявления по-прежнему рассматриваются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Беларуси и при этом проводится аналогичная проверка.