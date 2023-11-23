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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2024 ГОДУ
10:17 24.11.2023
Постановлением Совета министров № 814 от 23 ноября 2023 г. утвержден график переноса рабочих дней в 2024 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2024 году будут перенесены: 13 мая (понедельник) – на субботу 18 мая; 8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября.
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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