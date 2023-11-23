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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2024 ГОДУ
17:24 23.11.2023
Правительство Беларуси определило график переноса рабочих дней в 2024 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
Как сообщает Telegram-канал правительства, в нем предусмотрен следующий перенос рабочих дней в 2024 году: с 13 мая на 18 мая (4 дня отдыха), с 8 ноября на 16 ноября (4 дня отдыха).
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