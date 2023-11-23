Депутаты 22 ноября 2023 года на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект направлен на приведение норм закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» в соответствие с нормами ряда иных законодательных актов, принятых в последнее время, а также на совершенствование норм закона с учетом практики применения.

Так, в закон вводится перечень случаев, когда водительское удостоверение признается недействительным (истечение срока его действия; выдача нового водительского удостоверения до истечения срока действия ранее выданного; смерть владельца водительского удостоверения; объявление его умершим). Это сделает более достоверными статистические данные о количестве лиц с водительскими удостоверениями и поможет исключить случаи неправомерного использования таких удостоверений. В то же время такое основание отнесения водительского удостоверения к недействительным, как признание владельца водительского удостоверения безвестно отсутствующим, из законопроекта исключено как необоснованное и создающее риски ущемления прав граждан.

Полномочия по согласованию единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, закрепленные за Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел, передаются непосредственно указанному министерству.

За Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством транспорта и коммуникаций закрепляются полномочия по установлению перечня учебно-программной документации, порядка ее разработки и утверждения, наполняемости учебной группы, формы аттестации слушателей и порядок ее проведения при реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.

Для создания более комфортных условий для граждан в случае прохождения ими подготовки водителей механических транспортных средств с механической трансмиссией квалификационные экзамены могут приниматься на транспортном средстве как с механической трансмиссией, так и без нее. Сегодня для каждого из видов квалификационных экзаменов требуется прохождение определенной подготовки. Однако практические навыки, полученные в ходе подготовки управления транспортным средством с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии.

Кроме того, исключаются полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия, связанные с выдачей и обменом удостоверений тракториста-машиниста, государственной регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин. При этом полномочия по осуществлению ряда административных процедур в области дорожного движения, более не выполняемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия, предлагается закрепить в статье 16 закона за местными исполнительными и распорядительными органами, что полностью соответствует подходам указа от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».