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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
14:47 23.11.2023
Депутаты 22 ноября 2023 года на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении новую редакцию закона «Об обращении с отходами».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в новой редакции, в частности, уточняются термины и определения, компетенция государственных органов, основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами.
Также уточняется круг субъектов хозяйствования, которые освобождаются от обязанности разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отходами производства и нормативы их образования, вести учет отходов и проводить их инвентаризацию, а также назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами.
В новой редакции исключены положения, касающиеся разработки схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; а также эксплуатации объектов обезвреживания коммунальных отходов в соответствии с техническим кодексом установившейся практики.
Одновременно устанавливаются запреты на захоронение вторичных материальных ресурсов и подлежащих обезвреживанию отходов, а также отходов потребления, не прошедших сортировку, в случае если на территории административно-территориальной единицы созданы условия для сортировки таких отходов.
Кроме того, запрещается размещение и строительство объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания, захоронения и хранения отходов на землях сельскохозяйственного назначения, а объектов захоронения и хранения отходов –– и на землях садоводческих товариществ, дачных кооперативов.
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