Постановлением Совмина № 798 от 20 ноября 2023 года утверждены новые правила оформления выезда за границу на ПМЖ.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для этого в том числе гражданам потребуется личное обращение в подразделение по гражданству и миграции МВД.

Сотрудники МВД проверят, не ограничен ли выезд за границу, нет ли данных о человеке в базе правонарушений, все ли налоги заплачены, нет ли обязательств по алиментам, закрыто ли ИП и т. д.

Для военнообязанных требуется также согласие военного комиссариата.

После получения разрешения в паспорт поставят специальную отметку.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.