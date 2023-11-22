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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ НА ПМЖ
13:58 23.11.2023
Постановлением Совмина № 798 от 20 ноября 2023 года утверждены новые правила оформления выезда за границу на ПМЖ.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для этого в том числе гражданам потребуется личное обращение в подразделение по гражданству и миграции МВД.
Сотрудники МВД проверят, не ограничен ли выезд за границу, нет ли данных о человеке в базе правонарушений, все ли налоги заплачены, нет ли обязательств по алиментам, закрыто ли ИП и т. д.
Для военнообязанных требуется также согласие военного комиссариата.
После получения разрешения в паспорт поставят специальную отметку.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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