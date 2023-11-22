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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН БЕЛАРУСИ «О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ» ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ


12:30 23.11.2023

Депутаты 22 ноября 2023 года на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, целью подготовки проекта закона является обеспечение государственного регулирования общественных отношений в области мелиорации земель, а также изменение закона от 23 июля 2008 г. «О мелиорации земель» (закон) в части выполнения согласованного комплекса мероприятий, направленных на создание и поддержание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв для сельскохозяйственных растений.

Проектом закона предлагается уточнить ряд терминов: «межхозяйственная мелиоративная система», «мелиоративные мероприятия», «мелиоративная система», «мелиорация земель», «эксплуатация (обслуживание) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений», «проект мелиорации земель». Также вводятся понятия в отношении технического надзора и заказчика услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем.

Кроме того, закон дополняется смысловой нагрузкой в части проведения культуртехнической мелиорации и изменением термина «в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Проектом закона предлагается дополнить полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области мелиорации земель в части установления порядка осуществления технического надзора, подбора объектов для проведения реконструкции мелиоративных систем.

Предложено дополнить закон включением комплекса взаимодополняющих работ по гидротехнической мелиорации в состав культуртехнических работ, а именно, засыпку понижений, водосбросных воронок, раскрытие понижений с устройством каналов-осушителей, копаней, каналов, дренажных систем, колодцев регуляторов, колодцев-поглотителей, наблюдательных колодцев, устьев дренажных систем, подчистку мелиоративных каналов, обеспечивающих уровенный (водный) режим на участках проведения культуртехнической мелиорации.
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