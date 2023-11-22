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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ПРОФИЦИТ ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ
11:05 23.11.2023
Лукашенко 22 ноября подписал указ № 369 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда", сообщает его пресс-служба.
С учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 9 месяцев 2023 года доходы бюджета фонда уменьшаются на Br240 947 тыс., расходы - на Br618 203,4 тыс.
В связи с корректировкой доходной и расходной частей фонда профицит бюджета фонда увеличивается на Br377 256,4 тыс.
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