Лукашенко 22 ноября подписал указ № 369 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда", сообщает его пресс-служба.

С учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 9 месяцев 2023 года доходы бюджета фонда уменьшаются на Br240 947 тыс., расходы - на Br618 203,4 тыс.

В связи с корректировкой доходной и расходной частей фонда профицит бюджета фонда увеличивается на Br377 256,4 тыс.