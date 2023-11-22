Депутаты 22 ноября 2023 года на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О кредитных историях».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в настоящее время в кредитную историю включаются сведения о кредитных договорах, договорах, содержащих условия овердрафтного кредитования, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), финансирования под уступку денежного требования (факторинга), договорах, предусматривающих уступку денежного требования при совершении факторинговой операции, договорах залога, гарантии, поручительства, которые характеризуют субъекта кредитной истории и исполнение им принятых на себя обязательств.

Законопроектом предлагается эти сведения дополнить договорами, содержащими условие о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, сведения о которых будут в Национальный банк представлять юридические лица, реализующие товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты. К организациям, которые предоставляют потребителям товары и услуги на условиях отсрочки или рассрочки платежа можно отнести такие крупные организации, как СООО «Мобильные ТелеСистемы», Унитарное предприятие «A1», ООО «ПАЛОМА СЕРВИС» (сеть салонов «НА’СВЯЗИ») и другие.

Дополнение кредитной истории сведениями о договорах, содержащих условие о предоставлении отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, позволит кредиторам точнее оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность физических лиц. Такая практика является распространенной: схожее правовое регулирование имеется в законодательстве, регулирующем кредитные истории в Российской Федерации, Казахстане, других странах.

В кредитную историю не включаются сведения о договорах микрозайма, обеспеченных залогом движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, которое передано во владение (заклад) залогодержателю, и договорах обеспечения исполнения обязательств по ним. Введение данной нормы обусловлено спецификой работы ломбардов по предоставлению микрозаймов под залог движимого имущества, которое передано во владение (заклад) залогодержателя - наличие прав на реализацию не востребованного заемщиком имущества, погашение требований заимодавца после реализации такого имущества, даже если сумма, вырученная от его реализации, недостаточна для их полного удовлетворения.

Таким образом, задолженность по данным микрозаймам не оказывает существенного влияния на платежеспособность субъекта кредитной истории, но при этом предоставление данных сведений в Кредитный регистр создает существенную нагрузку на деятельность ломбардов и не соответствует международной практике.