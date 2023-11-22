С 1 января 2024 г. в Беларуси вступают в силу требования к определению количества фасованного товара. Данные требования утверждены постановлением Госстандарта № 33 от 4 мая 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ разработан с целью установления единых обязательных требований для отечественных изготовителей или упаковщиков фасованного товара и поставщиков, ввозящих фасованный товар в Беларусь.

Нормы постановления № 33 направлены на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей фасованного товара, защиту их интересов в части соответствия количества фасованного товара в упаковке указанному в его маркировке.

Так, документ содержит требования к определению количества фасованных товаров всех видов, в том числе правилам его указания на упаковке, при их производстве, фасовании и (или) реализации. Исключения составляют лекарственные средства, применяемые в медицинской практике, ветеринарные средства, фасованные товары, для которых соответствующие требования определяются международными договорами.

Предусматривается маркировка фасованного товара в единицах массы (миллиграммах, граммах, килограммах), объема (миллилитрах, сантилитрах или литрах), длины (метрах, сантиметрах или миллиметрах), площади (квадратных метрах, квадратных дециметрах, квадратных сантиметрах или квадратных миллиметрах), величин количества объектов (штуках). Устанавливаются нормы по выбору величины для указания количества фасованного товара, который зависит от его состояния и консистенции: жидкий, твердый, сыпучий, пастообразный и т.д.

Включены требования к определению количества для фасованной пищевой продукции, находящейся в жидкой среде (вода, водные растворы сахара, пищевых кислот, соли, рассолы, уксус, фруктовые или овощные соки) и его маркировке, а также для замороженной продукции.

Установлено, где именно на упаковке нужно указывать количество продукта: на маркировочной поверхности упаковки, которая попадает в поле зрения покупателя, когда товар выставлен для продажи. Данная информация должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной.

Определены значения допускаемых отрицательных отклонений в отношении содержимого упаковочной единицы и для партии фасованного товара в зависимости от применяемых единиц величин, а также минимальная высота шрифта (от 2 до 6 мм) для указания номинального количества продукта при его различных значениях.

Осуществление государственного метрологического надзора за соблюдением требований к фасованным товарам предусмотрено законом «Об обеспечении единства измерений».