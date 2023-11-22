ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ВОПРОСАМ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В БЕЛАРУСИ


17:42 22.11.2023

Депутаты на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 22 ноября 2023 года приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предлагаются изменения в закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В частности, статьей 1 проекта закона предлагается статью 43-1 закона изложить в новой редакции, уточнив в ней перечень субъектов, на которых возлагается обязанность информирования органов внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранцам, временно пребывающим в Беларусь. Данная норма распространяется на юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Статьей 2 проекта закона вносится изменение в часть 6 статьи 24.35 КоАП, устанавливающее административную ответственность в отношении лиц, предоставляющих жилые помещения для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам, но не исполняющих указанной обязанности по информированию органов внутренних дел о таких иностранцах.

Вместе с тем, поскольку отдельные положения проекта закона трактовались неоднозначно, вызывали сомнения в возможности их практической реализации и нуждались в уточнении, проект закона был доработан постоянной комиссией палаты представителей по международным делам к первому чтению. в частности, статьей 1 проекта Закона предлагается внести изменения в статью 43-1 закона, конкретизировав в ней следующий перечень помещений, предоставляемых юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам: жилые помещения, жилые комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения (бизнес-апартаменты), средства размещения.

Кроме того, в данной статье уточняется перечень форм договоров, на основании которых такие помещения будут предоставляться иностранцам для проживания: договор найма жилого помещения, договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, договор аренды и договор возмездного оказания услуг.

Принятие проекта закона и реализация его положений позволят адаптировать нормы закона и КоАП к современным реалиям, повысить уровень информирования государственных органов и обеспечить своевременность поступления сведений о субъектах, предоставляющих для проживания иностранцам жилые помещения, а также о самих иностранцах, временно пребывающих в Республике Беларусь, в том числе тех, которые не подлежат в соответствии с законодательством регистрации на территории нашей страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2023
валюта курс
EUR 3.3560
USD 3.0785
RUB 3.4925
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3555 -0.0045
USD 3.0785 +0.0122
RUB 3.4925 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3600
USD 3.0800 3.0870
RUB 3.4830 3.4890
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0890
EUR/RUB 96.2500 96.6800
USD/RUB 88.2500 88.7700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте