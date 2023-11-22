Депутаты на очередном заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 22 ноября 2023 года приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проектом закона предлагаются изменения в закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В частности, статьей 1 проекта закона предлагается статью 43-1 закона изложить в новой редакции, уточнив в ней перечень субъектов, на которых возлагается обязанность информирования органов внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранцам, временно пребывающим в Беларусь. Данная норма распространяется на юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Статьей 2 проекта закона вносится изменение в часть 6 статьи 24.35 КоАП, устанавливающее административную ответственность в отношении лиц, предоставляющих жилые помещения для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам, но не исполняющих указанной обязанности по информированию органов внутренних дел о таких иностранцах.

Вместе с тем, поскольку отдельные положения проекта закона трактовались неоднозначно, вызывали сомнения в возможности их практической реализации и нуждались в уточнении, проект закона был доработан постоянной комиссией палаты представителей по международным делам к первому чтению. в частности, статьей 1 проекта Закона предлагается внести изменения в статью 43-1 закона, конкретизировав в ней следующий перечень помещений, предоставляемых юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, для проживания временно пребывающим в Республике Беларусь иностранцам: жилые помещения, жилые комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения (бизнес-апартаменты), средства размещения.

Кроме того, в данной статье уточняется перечень форм договоров, на основании которых такие помещения будут предоставляться иностранцам для проживания: договор найма жилого помещения, договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, договор аренды и договор возмездного оказания услуг.

Принятие проекта закона и реализация его положений позволят адаптировать нормы закона и КоАП к современным реалиям, повысить уровень информирования государственных органов и обеспечить своевременность поступления сведений о субъектах, предоставляющих для проживания иностранцам жилые помещения, а также о самих иностранцах, временно пребывающих в Республике Беларусь, в том числе тех, которые не подлежат в соответствии с законодательством регистрации на территории нашей страны.