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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНА ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
16:05 22.11.2023
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 41 от 10 ноября 2023 г. скорректированы примерная форма трудового договора и Типовые правила внутреннего трудового распорядка.
Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в постановления ведомства: от 27 декабря 1999 г. № 155 «Об утверждении Примерной формы трудового договора»; от 5 апреля 2000 г. № 46 «Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка».
Документ разработан в связи с принятием закона от 29 июня 2023 г. № 219-З «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», которым корректируется Трудовой кодекс Республики Беларусь.
Постановление вступает в силу одновременно с законом № 219-З с 1 января 2024 г.
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