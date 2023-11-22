Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 41 от 10 ноября 2023 г. скорректированы примерная форма трудового договора и Типовые правила внутреннего трудового распорядка.

Как сообщает Национальный правовой портал, соответствующие изменения внесены в постановления ведомства: от 27 декабря 1999 г. № 155 «Об утверждении Примерной формы трудового договора»; от 5 апреля 2000 г. № 46 «Об утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка».

Документ разработан в связи с принятием закона от 29 июня 2023 г. № 219-З «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», которым корректируется Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу одновременно с законом № 219-З с 1 января 2024 г.