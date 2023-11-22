На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О проведении экономической оценки экосистемных услуг».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено утверждение Положения о порядке и условиях проведения экономической оценки экосистемных услуг.

Экономическая оценка экосистемных услуг будет проводиться по инициативе заинтересованного юридического лица или индивидуального предпринимателя аккредитованной научной организацией.

Экосистемные услуги – обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные и иные услуги, которые позволяют получать обществу выгоды в экологической, экономической и социальной сферах в результате сохранения, восстановления и устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Для учета результатов экономической оценки экосистемной услуги ведётся реестр экономической оценки экосистемных услуг.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 22 ноября по 2 декабря 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .