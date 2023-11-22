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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:32 22.11.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О проведении экономической оценки экосистемных услуг».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусмотрено утверждение Положения о порядке и условиях проведения экономической оценки экосистемных услуг.
Экономическая оценка экосистемных услуг будет проводиться по инициативе заинтересованного юридического лица или индивидуального предпринимателя аккредитованной научной организацией.
Экосистемные услуги – обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные и иные услуги, которые позволяют получать обществу выгоды в экологической, экономической и социальной сферах в результате сохранения, восстановления и устойчивого функционирования естественных экологических систем.
Для учета результатов экономической оценки экосистемной услуги ведётся реестр экономической оценки экосистемных услуг.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
С 22 ноября по 2 декабря 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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