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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
12:30 22.11.2023
Постановлением Минздрава № 170 от 13 ноября 2023 года утверждены предельные максимальные тарифы на все виды стоматологических услуг.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, осмотр пациента при первичном обращении обойдется в 5,66 рубля; осмотр пациента при повторном обращении — 2,96 рубля; консультация врача-стоматолога — 8,37 рубля; удаление зубных отложений — от 1,71 рубля ручным и химическим методом до 2,44 рубля — аппаратным (за один зуб); наложение временной пломбы — 1,35 рубля.
При этом изготовление одной временной коронки обойдется в 11,21 рубля; изготовление одного временного зуба — 14,05 рубля; изготовление искусственного пластмассового зуба — 7,16 рубля; изготовление металлокерамической коронки — 42,44 рубля; изготовление коронки с облицовкой из композиционных (композитных) материалов — 41,36 рубля.
Постановление вступает в силу через 20 дней после его официального опубликования.
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