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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ» ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
11:06 22.11.2023
Решением Могилевского облисполкома № 47-10 от 13 ноября 2023 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен на уровне 33,026.
Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.
Решение вступает в силу после официального опубликования.
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