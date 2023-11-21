Постановлением Совмина №786 от 17 ноября 2023 года установлен порядок согласования выезда чиновников, госслужащих и судей за границу.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, для выезда за границу им потребуется разрешение руководства, запросить которое необходимо за 10 дней до планируемой даты поездки.

В заявлении на разрешение придется указать цель поездки; адрес (адреса) пребывания; контактные данные заявителя.

Разрешение потребуется руководителям госорганов и госорганизаций, а также служащим, которые имеют доступ к государственным секретам. Подписывать им разрешения будут должностные лица, которые имею право заключать с ними контракты или трудовые договоры.

Вице-премьеров, руководителя аппарата Совета министров, руководителей республиканских органов государственного управления и других организаций, которые подчиняются правительству, уполномоченного по делам религий и национальностей, председателя президиума Национальной академии наук Беларуси отпускать будет премьер-министр.

Депутатов, председателей областных, Минского городского Советов депутатов будет отпускать председатель Совета Республики Нацсобрания, депутатов парламента — председатель Палаты представителей Национального собрания.

Глав ЦИК, Белстата, Высшей аттестационной комиссии, Белорусского института стратегических исследований, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, а также других организаций, подчиненных администрации Лукашенко, будет отпускать глава его администрации.

Судей Конституционного суда, а также служащих этого органа выпускать за границу будет председатель Конституционного суда. Судей и служащих Верховном суде - председатель Верховного суда. Последний сможет подписывать разрешение на выезд председателям областных судов, экономических судов областей и Минска. Судей рангом поменьше будут опускать председатели областных судов.

Председателям горисполкомов, райисполкомов, глав местных администраций районов в городах, государственным гражданским служащим и работникам облисполкомов выезжать за границу позволят главы регионов, а чиновникам и служащим Мингорисполкома — мэр Минска.

Служащим и работникам горисполкомов, райисполкомов, местных исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня разрешения будут выдавать председатели горисполкомов и райисполкомов; государственным гражданским служащим и работникам местных администраций районов в городах — главы местных администраций районов в городах.

Решение о согласовании выезда, отказе в таком согласовании в целях обеспечения интересов национальной безопасности оформляется резолюцией.

В документе также есть пункт «Для служебного пользования», который не разглашается.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.