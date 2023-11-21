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БАНК РАЗВИТИЯ В 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ ДО 1,837 МЛРД РУБЛЕЙ


16:55 21.11.2023

Банк развития в 2023 году увеличит финансирование госпрограмм и мероприятий до 1837,123 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 789 от 20 ноября 2023 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, объем финансирования мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в лизинг, увеличено до 774,67 млн рублей, размер средств на приобретение техники и оборудования - до 754,47 млн рублей.

«Финансирование в сумме 730,4 млн рублей осуществляется по следующим направлениям: финансирование поставки техники и оборудования организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным организациям – 403,6 млн. рублей, организациям по строительству и эксплуатации мелиоративных систем – 98,16 млн рублей, финансирование пассажирского транспорта – 80 млн рублей, на прочие цели – 148,64 млн рублей», - говорится в новой редакции.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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