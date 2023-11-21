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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ


13:58 21.11.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2021 г. № 137».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления предусматривает внесение изменений в постановление Совета министров от 9 марта 2021 г. № 137 «О реализации положений Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» (постановление № 137), в том числе в части совершенствования:

государственного учета выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями и формирование производственной отчетности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по выбросам парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями;

порядка и условий ограничения выбросов парниковых газов из источников и (или) использования веществ, способствующих их образованию, в ходе хозяйственной и иной деятельности.

Документом утверждаются Положение о порядке ведения государственного и производственного учета выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями и Положение о порядке и условиях ограничения выбросов парниковых газов из источников и (или) использования веществ, способствующих их образованию.

В целях формирования системного подхода к национальному регулированию выбросов парниковых газов документом предусмотрено ведение производственного учета выбросов парниковых газов, который будет осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями объем выбросов парниковых газов, от деятельности которых превышает установленные проектом постановления значения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 21 ноября по 1 декабря 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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