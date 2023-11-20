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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
12:15 21.11.2023
Лукашенко 20 ноября подписал указ № 357 "О Совете по стратегическим проектам", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, создается он "в целях совершенствования деятельности по планированию, разработке и реализации стратегических проектов, внедрению в производство результатов научной деятельности".
Обеспечение деятельности совета возлагается на Национальную академию наук Беларуси. Возглавит его председатель президиума НАН Владимир Гусаков.
Основными задачами совета определены координация работы по поиску и отбору перспективных стратегических проектов, а также их сопровождение; анализ актуальности, политической и экономической целесообразности, конкурентоспособности предлагаемых и реализуемых стратегических проектов; выработка предложений о совершенствовании деятельности по реализации стратегических проектов.
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