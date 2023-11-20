На общественное обсуждение вынесен проект постановления Национальной академии наук, министерств финансов, по налогам и сборам, связи и информатизации «Об установлении структуры и формата электронных накладных и иных документов при осуществлении взаимной торговли».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления разработан для регулирования общественных отношений, связанных с совершенствованием формата и структуры, а также порядка создания и использования электронных товарно-транспортных и товарных накладных, а также иных электронных товаросопроводительных документов и сообщений, в том числе необходимых для осуществления межстранового электронного документооборота в рамках развития взаимной торговли с другими государствами (ЭТД), а также для определения порядка действий EDI-провайдеров по их приему и передаче.

В частности, проектом постановления предусматриваются технические особенности формирования ЭТД в части использования механизмов электронной цифровой подписи (ЭЦП), в том числе иностранной с участием национального оператора доверенной третьей стороны. Подтверждение целостности и подлинности транспортных и иных документов путем применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием сертификатов открытых ключей осуществляется в случае, если грузоотправителем является субъект хозяйствования Республики Беларусь. В случае, если транспортный и иной документ подписан ЭЦП субъекта хозяйствования – нерезидента Республики Беларусь, то процедура установления доверия к такой ЭЦП и к такому документу осуществляется оператором доверенной третьей стороны (РУП «НЦЭУ»).

Документом также в структуре электронного транспортного сообщения уточнены требования об обязательности использования международных идентификаторов участников хозяйственной операции и товаров.

Организатор общественного обсуждения – Национальная академия наук Беларуси.

С 20 по 29 ноября 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».