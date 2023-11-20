Постановлением Министерства здравоохранения № 134 от 12 сентября 2023 года утвержден клинический протокол «Нейрохирургическое лечение первичных опухолей головного мозга (детское население) в стационарных условиях».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, реализация норм клинического протокола, содержащего общие требования к нейрохирургическому лечению первичных опухолей головного мозга у детей, будет способствовать применению в практическом здравоохранении новых методов диагностики и лечения, разработанных с учетом клинических рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью.

Протоколом также установлен порядок медицинского наблюдения пациентов после нейрохирургического вмешательства в ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.