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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИИЮ ДЕТСКИХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
18:02 20.11.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 134 от 12 сентября 2023 года утвержден клинический протокол «Нейрохирургическое лечение первичных опухолей головного мозга (детское население) в стационарных условиях».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, реализация норм клинического протокола, содержащего общие требования к нейрохирургическому лечению первичных опухолей головного мозга у детей, будет способствовать применению в практическом здравоохранении новых методов диагностики и лечения, разработанных с учетом клинических рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью.
Протоколом также установлен порядок медицинского наблюдения пациентов после нейрохирургического вмешательства в ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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