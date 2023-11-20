|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 2024 ГОД
17:05 20.11.2023
Постановлением Министерства связи и информатизации № 21 от 17 октября 2023 года утверждены формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению на 2024 год.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены следующие формы и указания по их заполнению:
«Сведения об отчислениях в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи» – представляют операторы электросвязи;
«Сведения о сети и качестве работы почтовой связи» – представляют юрлица, имеющие лицензию на деятельность в области связи по оказанию услуг почтовой связи общего пользования, в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части отчетности;
«Отчет об обращениях граждан и юридических лиц» – представляют организации, входящие в систему Министерства связи и информатизации.
Указанные формы ведомственной отчетности квартальной периодичности.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2023
Курсы в банках
на 20.11.2023
Конвертация в банках
на 20.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте