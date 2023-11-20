Постановлением Министерства связи и информатизации № 21 от 17 октября 2023 года утверждены формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению на 2024 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены следующие формы и указания по их заполнению:

«Сведения об отчислениях в республиканский фонд универсального обслуживания цифрового развития и связи» – представляют операторы электросвязи;

«Сведения о сети и качестве работы почтовой связи» – представляют юрлица, имеющие лицензию на деятельность в области связи по оказанию услуг почтовой связи общего пользования, в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части отчетности;

«Отчет об обращениях граждан и юридических лиц» – представляют организации, входящие в систему Министерства связи и информатизации.

Указанные формы ведомственной отчетности квартальной периодичности.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.