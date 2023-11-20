Решением Мингорисполкома № 4439 от 26 октября 2023 года установлены повышающие коэффициенты к ставке арендной платы на рынках и в торговых центрах.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, повышающие коэффициенты вводятся в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений (их части) на рынках, находящихся в собственности Минска и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) принадлежит государству.

В частности, это касается переданных юрлицам или ИП мест для розничной торговли на рынках «Серебрянка», «Тутэйшы», «Комаровский», «Курасовщинский», «Чижовский», в торговых центрах «Столица», «Партизанский», «Купаловский».

Решение вступает в силу с 20 ноября 2023 года.