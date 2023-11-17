Постановлением Министерства здравоохранения № 114 от 19 июля 2023 года утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены требования к условиям труда работающих (в том числе к организации питания, санитарно-бытовому обеспечению и медико-санитарному обслуживанию работающих), содержанию и эксплуатации производственных объектов (производственных зон, производственных зданий (помещений) и производственных сооружений).

Так, определены общие требования, которыми, в частности, предусмотрено:

обязательное сопровождение всего поступающего на производственные объекты сырья, материалов и изделий, а также готовой продукции документами, удостоверяющими их безопасность и безвредность;

обязательное соответствие рабочих мест и используемого оборудования требованиям эргономики;

установление запрета на загромождение проездов, проходов, рабочих мест производственного объекта строительными материалами, тарой, сырьем, готовой продукцией и отходами производства;

обязательное своевременное очищение в зимнее время лестниц, пандусов, тротуаров, дорожек, территорий производственного объекта от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами;

обеспечение производственных объектов холодным и горячим водоснабжением.

Также установлен перечень требований к содержанию и эксплуатации санитарно-бытовых помещений, санитарно-бытовому обеспечению работающих, организации питания работающих. В их числе:

наличие в составе санитарно-бытовых помещений гардеробных, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещений для обогрева или охлаждения, помещений обработки, хранения и выдачи одежды специальной защитной, а также, при обосновании, других дополнительных помещений санитарно-бытового назначения в зависимости от группы производственных процессов;

при работе на открытом воздухе для работающих проведение мероприятий, включающих организацию режимов труда и отдыха, создание помещений для отдыха, обогрева и охлаждения;

организация нанимателем обеспечения работающих молоком или равноценными пищевыми продуктами, а также лечебно-профилактическим питанием в соответствии с требованиями законодательства о труде;

использование одноразовой посуды при организации питьевого режима работающих с использованием упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) и (или) питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения.

При организации лечебно-профилактических мероприятий и обеспечении работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ) должны соблюдаться, например, следующие требования:

создание в организациях кабинетов профилактики вибрационной патологии для проведения комплекса физиотерапевтических процедур (тепловых гидропроцедур для рук, воздушного обогрева рук с микромассажем, массажа мышц плечевого пояса, гимнастики и др.) для предупреждения неблагоприятного воздействия локальной вибрации на организм работающих с виброопасным механизированно-ручным инструментом;

расположение помещений для проведения физиотерапевтических процедур вблизи рабочих мест;

проведение физкультурно-оздоровительные мероприятия во время регламентированных перерывов (физкультурные паузы) преимущественно на рабочем месте (если работа проводится в помещениях, условия которых не позволяют организовывать такие мероприятия, они должны проводиться в специально отведенных помещениях (рекреациях, холлах, комнатах отдыха);

исправное состояние СИЗ, соответствие их характеру производственной деятельности, обеспечение необходимой степени защиты.

Кроме того, постановлением установлены требования к условиям труда работающих на производственных объектах, где осуществляются добыча нефти и производство нефтепродуктов, литейное производство, производство сварочных материалов, эпоксидных смол и материалов на их основе, лакокрасочных материалов, обуви, швейных изделий, лекарственных средств и др.

Требования не распространяются на объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.