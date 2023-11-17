Постановлением Совета министров № 783 от 16 ноября 2023 г. внесены изменения в постановление правительства от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении, распределении, высвобождении и изъятии квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии».

Как сообщает Национальный правовой портал, корректируется Положение о порядке установления, распределения, высвобождения и изъятия квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии.

Изменениями предусмотрено увеличение периода, на который распределяются квоты, с трех до пяти лет. Это позволит субъектам хозяйствования своевременно вводить в эксплуатацию объекты, имеющие более продолжительный инвестиционный цикл создания (гидроэлектростанции, установки по использованию биомассы и биогаза), а также качественней прогнозировать создание таких объектов.

Также правки внесены в Положение о Республиканской межведомственной комиссии по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии.

Указанной комиссии предоставлено право вносить в Совет Министров предложения о совершенствовании нормативных правовых актов в сфере использования возобновляемых источников энергии и другие предложения в пределах компетенции.

Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2019 г. № 357 «О возобновляемых источниках энергии».

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2024 г.