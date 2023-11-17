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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ В БЕЛАРУСИ КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ
09:54 20.11.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 140 от 25 сентября 2023 года скорректированы Инструкция о порядке заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также критерии оценки профессиональной трудоспособности.
Как сообщает Национальный правовой портал, систематизированы и детализированы критерии оценки профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, касающиеся норм труда, нормальной продолжительности рабочего времени, организации рабочего места и др.
Ожидается, что это позволит усовершенствовать оценку:
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах с учетом условий труда, уровня профессиональной подготовки, достигнутой квалификации, вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, норм выработки, норм времени, режима рабочего времени, работы и др.;
степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах для каждого конкретного случая.
В Инструкции о порядке заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания конкретизирован ответственный исполнитель проведения мероприятий по реабилитации – обособленное подразделение Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по месту жительства потерпевшего.
Также определен порядок оформления медико-реабилитационной экспертной комиссией акта освидетельствования пациента при отказе потерпевшего от составления программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Постановление вступает в силу с 18 ноября 2023 г.
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