Постановлением Министерства здравоохранения № 140 от 25 сентября 2023 года скорректированы Инструкция о порядке заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также критерии оценки профессиональной трудоспособности.

Как сообщает Национальный правовой портал, систематизированы и детализированы критерии оценки профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, касающиеся норм труда, нормальной продолжительности рабочего времени, организации рабочего места и др.

Ожидается, что это позволит усовершенствовать оценку:

степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах с учетом условий труда, уровня профессиональной подготовки, достигнутой квалификации, вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, норм выработки, норм времени, режима рабочего времени, работы и др.;

степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах для каждого конкретного случая.

В Инструкции о порядке заполнения программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания конкретизирован ответственный исполнитель проведения мероприятий по реабилитации – обособленное подразделение Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по месту жительства потерпевшего.

Также определен порядок оформления медико-реабилитационной экспертной комиссией акта освидетельствования пациента при отказе потерпевшего от составления программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Постановление вступает в силу с 18 ноября 2023 г.