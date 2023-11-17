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АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
17:41 17.11.2023
Совет министров 16 ноября принял постановление № 775 «О создании государственного учреждения образования «Академия образования».
Как сообщает Национальный правовой-портал, документом Министерству образования согласована реорганизация в форме слияния научно-методического учреждения «Национальный институт образования» и государственного учреждения образования «Академия последипломного образования». На базе их имущества будет образовано государственное учреждение образования «Академия образования».
В соответствии с Кодексом об образовании академия представляет собой учреждение дополнительного образования взрослых. Оно будет реализовывать образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов.
Также учреждение будет выполнять фундаментальные и прикладные научные исследования в области педагогики, коррекционной педагогики, психологии, специальной психологии, возрастной физиологии, социологии, философии образования, частных методик обучения и воспитания, теории управления образованием и смежных с ними наук как основы совершенствования образования, иных направлениях.
Кроме того, академия будет:
осуществлять экспериментальную и инновационную деятельность в сфере образования, опытную проверку учебников и учебных пособий;
разрабатывать и внедрять в практику инновационные структурные элементы научно-методического обеспечения, учебно-методических комплексов, средств обучения и воспитания;
проводить систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условий осуществления образовательной деятельности, контингента обучающихся, их учебных и внеучебных достижений, сети учреждений образования, в том числе в рамках международных сравнительных исследований в сфере образования;
выполнять экспертные, прогнозирующие, информационно-аналитические, научно-методические и иные функции, направленные на обеспечение получения образования и повышения его качества;
координировать деятельность организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение дошкольного, общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи.
Данное учреждение может реализовывать и иные виды образовательных программ дополнительного образования взрослых, образовательные программы научно-ориентированного образования, образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.
Академия подчиняется Министерству образования.
На Министерство образования, в частности, возложены полномочия по: утверждению устава академии; принятию мер по формированию имущественного комплекса Академии, необходимого для выполнения возложенных на нее функций; обеспечению функционирования академии.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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