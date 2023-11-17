Постановлением Совета министров № 780 от 16 ноября 2023 г. скорректировано постановление от 15 ноября 2021 г. № 646 «О снижении административной нагрузки и цифровизации административных процедур».

Как сообщает Национальный правовой -портал, решение направлено на совершенствование механизмов осуществления административных процедур.

В частности, правовым актом в новой редакции излагается Положение о реестрах метаданных и электронных сервисов, нормативно-справочной информации.

Документом уточнен порядок ведения и формирования реестров, предоставления доступа к информации, содержащейся в них, правомочия и функции ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга».

Документом конкретизируются обязанности подчиненных правительству госорганов и организаций, а также подчиненных им (входящих в их состав, систему) организаций, по включению сведений в реестры и их актуализации.

Действие Положения не распространяется на:

автоматизированные системы финансовых расчетов;

банковские системы;

системы, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности, особого контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и ресурсы, предназначенные для этих целей;

платформы, системы (ресурсы), базы и банки данных, предназначенные для решения задач национальной безопасности, содержащие первичные статистические данные, сведения, составляющие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения;

официальные сайты государственных органов (организаций);

локальные автоматизированные системы управления технологическими процессами;

системы диспетчерского управления и сбора данных;

системы администрирования локальных вычислительных сетей;

системы безопасности, тревожной сигнализации;

системы, предназначенные для ведения кадрового, бухгалтерского учета, делопроизводства.

Агентству совместно с оператором государственной информационной системы «Витрина цифровых проектов» необходимо обеспечить взаимодействие АИС «Реестры» с указанной ГИС в течение 6 месяцев со дня ее ввода в постоянную эксплуатацию.

Постановление вступает в силу с 18 ноября 2023 г.

СПРАВКА: Агентство сервисизации и реинжиниринга создано для: обеспечения проведения поэтапной работы по анализу, подготовке предложений о сокращении и упрощении административных процедур, реинжиниринге бизнес-процессов осуществления административных процедур, цифровизации административных процедур; выполнения иных задач по поручениям Совета Министров

Определено, что Агентство уполномочено создавать и вести реестры с использованием АИС «Реестры», анализировать включаемую в реестры информацию для моделирования и проектирования данных, проводить комплексный анализ существующих способов отражения данных, электронных сервисов, в том числе используемых для осуществления админпроцедур, и др.

АИС «Реестры» – автоматизированная информационная система, предназначенная для описания данных, метаданных, электронных сервисов и нормативно-справочной информации, содержащихся в информационных ресурсах (системах), которая представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов информационно-технологического и методологического характера, обеспечивающих эффективное управление данными.