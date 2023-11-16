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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ


10:36 17.11.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 133 от 12 сентября 2023 года утвержден клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (детское население) с болезнями глаза и его придаточного аппарата».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, его разработка связана с совершенствованием научных исследований в области детской офтальмологии, внедрением новых методов диагностики.

Клинический протокол разработан с учетом современных подходов доказательной медицины, содержит необходимую информацию для организации медицинской помощи детям с патологией органа зрения и будет способствовать обеспечению целостности лечебно-диагностического процесса, преемственности и взаимосвязи на всех этапах оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения различного уровня, снижению экономических затрат и повышению эффективности системы здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что с целью повышения доступности и качества оказания медпомощи детям с заболеваниями и травмами органа зрения, а также для оказания высококвалифицированной консультативной специализированной помощи коллегам-врачам на базе 10-й клинической больницы Минска открыто детское отделение микрохирургии глаза, а в 4-й городской детской клинической больнице Минска работает Республиканский центр детской офтальмологии.

Количество детей, находящихся на диспансерном учете с заболеваниями глаза и его придатков в среднем составляет 46 тыс. (примерно 2% от общего числа детей), из них с аномалиями рефракции – около 60%, косоглазием – более 17%, заболеванием слезных органов – около 5% и т.д.
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