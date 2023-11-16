Решением Минского городского исполнительного комитета № 4612 от 10 ноября 2023 года проиндексированы чеки «Жилье».

Как сообщает Национальный правовой портал, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в Минске установлен в размере 43,084 (ранее – 29,886).

Данный индекс ежеквартально рассчитывается на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда

Решение Минского городского исполнительного комитета от 16 августа 2023 г. № 3345 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

Аналогичные решения ранее приняты в Минской и Брестской областях. В этих регионах размер индекса составил 27,916 и 27,9041 соответственно.