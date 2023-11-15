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В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

11:09 16.11.2023 Постановлением Государственного таможенного комитета № 27 от 27 октября 2023 г. внесены изменения в формы решения о назначении таможенной экспертизы и заключения таможенного эксперта (эксперта). Как сообщает Национальный правовой портал, уточнены подстрочные примечания к указанным формам для конкретизации заполнения полей в зависимости от формы документа. Также форма решения о назначении таможенной экспертизы дополняется сведениями о регистрационном номере уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля. Постановление вступает в силу с 16 ноября 2023 г.