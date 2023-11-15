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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
11:09 16.11.2023
Постановлением Государственного таможенного комитета № 27 от 27 октября 2023 г. внесены изменения в формы решения о назначении таможенной экспертизы и заключения таможенного эксперта (эксперта).
Как сообщает Национальный правовой портал, уточнены подстрочные примечания к указанным формам для конкретизации заполнения полей в зависимости от формы документа.
Также форма решения о назначении таможенной экспертизы дополняется сведениями о регистрационном номере уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля.
Постановление вступает в силу с 16 ноября 2023 г.
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